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İHA

Gaziantep'te kardeşler arasındaki tartışmada kan döküldü...

Şehitkamil ilçesinde yaşayan polis memuru M.K, Patpat Nuri Sokak'ta bulunan taksi durağında çalışan kardeşleri Mehmet Kazcı (39) ve Murat Kazcı'nın yanına gitti.

Burada üç kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞLERİNE ATEŞ AÇTI

Üç kardeşin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında beylik tabancasını çıkaran polis memuru M.K., kardeşleri Mehmet ve Murat'a ateş etti.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olay sonrası yaralanan 2 kardeş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS AĞABEY GÖZALTINDA

Yaralı kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren polis memuru M.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.