Gaziantep'te polis, sürücüyü Heimlich manevrası ile kurtardı Yediği atıştırmalığın soluk borusunu tıkması sonucu nefessiz kalan sürücü, uygulama noktasındaki polis tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Heimlich manevrası hayat kurtardı...

Gaziantep'te polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasında hareketlilik yaşandı.

Şehitkamil ilçesinde bir sürücü aracıyla hareket halindeyken yediği atıştırmalık soluk borusunu tıkadı.

Soluk borusunun tıkanması sonucu nefessiz kalan sürücü, aracını güçlükle polis uygulama noktasına çekti.

Polis bir kez daha hayat kurtardı

Bir süre nefessiz kalan sürücü, aracını çektiği uygulama noktasındaki polis tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız"

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda ise, "İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız. Uygulama noktamıza gelerek panikle aracından inen vatandaşımızın nefes alamadığını ve boğazına nesne kaçtığını fark eden görevlilerimizce hayati müdahalede bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.