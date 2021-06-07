Gaziantep'te polisin dur ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1’i polis 5 yaralı

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 kişinin av tüfeği ile ateş açması sonucu 1’i polis, 1’si çocuk 5 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te, Bey Mahallesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği önünde, park halindeki motosikletin yanında duran 2 kişinin durumundan şüphelenen görevli polis memuru, kimlik kontrolü yapmak istedi.

İddiaya göre, bu kişiler polisi dinlemeyip kaçmaya başladı.

RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 2 şüpheli, yanlarındaki av tüfeği ile rastgele ateş açtı.

5 KİŞİ YARALANDI

Saçmaların isabet ettiği polis memuru ile o esnada sokak içerisinde bulunan 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Silah sesleriyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Bölgeye sevk edilen takviye ekipler, kaçmaya çalışan iki kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





























