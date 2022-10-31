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    Gaziantep’te PTT şubesinde soygun

    Gaziantep’te, PTT şubesine giren silahlı soyguncu, tehditle 10 bin lira alarak kaçtı.
    • 31.10.2022 - 19:41
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    Gaziantep’te PTT şubesinde soygun

    Gaziantep'te akşam saatlerinde Kayaönü Mahallesi’nde PTT şubesine giren soyguncu vezneye yönelip belindeki tabancayı çıkartarak görevliden kasadaki paraları istedi.

    Tehdit üzerine görevli kasada bulunan 10 bin TL’yi soyguncuya verip, panik butonuna bastı.

    Ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı

    Şüpheli parayı aldıktan sonra kaçarken, panik butonunun devreye girmesiyle bölgeye gelen polis ekipleri, görevlilerin ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Eşkali tespit edildi

    DHA'nın aktardığına göre eşkali tespit edilen şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

    Gaziantep’te PTT şubesinde soygun #1

    Gaziantep’te PTT şubesinde soygun #2

    Gaziantep’te PTT şubesinde soygun #3


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