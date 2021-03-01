Gaziantep’te pusetten düşen 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Annesinin ekmek almak için evden çıktığı sırada pusetten düşerek ağır yaralanan minik Eymen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Geçen hafta pazartesi günü Gaziantep Onatkutlar Mahallesi’nde ikamet eden Aynur Ekici, oğulları Eren Tunahan (8) ve 6 aylık Eymen bebeği evde bırakarak ekmek almak için markete gitti.

Bu sırada Eymen bebek, pusette hareket edince düştü.

KURTARILAMADI

Başına aldığı darbe ile yaralanan Eymen bebek, eve gelen annesinin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste yapılan müdahale sonrası yoğun bakım ünitesine alınan Eymen bebek, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Ölümü ile ailesini yasa boğan Eymen bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.