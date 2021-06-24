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    Gaziantep’te Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ele geçirildi

    Tarihi eser bulundurduğu tespit edilen şahıs takibe alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 163 adet sikke ele geçirildi.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 14:09
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    Gaziantep’te Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ele geçirildi

    Gaziantep’te tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

    İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yabancı uyruklu A.M. isimli şahsın tarihi eser bulundurduğu bilgisini aldı.

    Harekete geçen ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    Mavikent Mahallesi'ne gelen şahıs, Mavikent Jandarma Karakolu ekipleri ile JASAT tarafından fiziki takibe alındı.

    ÜZERİ ARANDI

    Bir süre gerçekleşen takibin ardından durdurulan şahsın üzeri arandı. A.M.’nin üzerinde poşete sarılı şekilde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Roma ve Bizans dönemine ait 163 adet sikke ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Sikkeler incelenmek üzere Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

    Şahıs gözaltına alındı.

    Gaziantep’te Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ele geçirildi #1

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