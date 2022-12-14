Gaziantep'te sağlıkçılara darpta kalp krizi geçirdi: İlk müdahaleyi yapan hemşire konuştu

Serumun geç gelmesi gerekçesi ile sağlık çalışanlarını darp girişiminde bulunan Hasan B., kalp krizi geçirdi. Hasan B.’yi hayata döndüren hemşire, “Bizim için en önemlisi insan hayatı” dedi.

Gaziantep’te dün, sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi…

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi’ne öğle saatlerinde mide rahatsızlığı nedeniyle gelen hasta, serum takılması için müşahede odasına alındı.

Bir bebeğe serum hazırlayan Hemşire Zelihanur Bozkurt, bir süre sonra yanına gittiği hastanın yakınları tarafından serumu geç getirdiği için saldırıya uğradı. Odada başlayan kavga koridora taştı.

Hasta yakınlarının saldırısına maruz kalan güvenlik görevlileri Murat İşbilir, İlker Turunç ile Tıbbi Sekreter Mehmet Azlağ, Röntgen Teknikeri Mustafa Çetin ve Hemşire Zelihanur Bozkurt yaralandı. Saldırı anında danışmada görev yapan İlker Turunç’un gözü, cam kırıklarıyla yaralandı. Kafasına taşla vurulan Mustafa Çetin’de ise kafa travması oluştu.

Kavga sırasında hasta yakınlarından Hasan B. ise yere yığıldı. Hasan B.’nin darp girişimi sırasında kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Darbetmek istediği sağlıkçılar, hayata döndürdü

Hasan B.’ye ilk müdahaleyi, yine hastanenin doktor ve hemşireleri yaptı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hasan B., daha sonra Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hasan B.’nin durumunun kritik olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Hasan B.,'nin olayın ardından üzerinden bıçak çıktığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

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“O saldırı o an olmamış gibi sadece işimizi yaptık”

DHA’nın haberine göre; kalp krizi geçiren Hasan B.,'ye ilk müdahaleyi yapan sağlıkçılardan Hemşire Tansu Titiz Sayın, şu açıklamalarda bulundu:

“Bizim için en önemlisi insan hayatı. Olay sırasında kalp krizi geçiren hastayı duyunca tüm arkadaşlarım müdahale etti. Bize yapılan o saldırı o an olmamış gibi sadece işimizi yaptık. Acil serviste acil bir hastanın olduğu söylendi. Arkadaşlarımızın darbedilme olayından haberdar değildik. Yukarıya çıktık, her zamanki gibi acil ekibi ve müdahale ekibi olarak gerekli müdahalemizi yaptık. Hasta hayata geri döndü. Sevki için yazı yazdık.

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“İşimizin gereği bu”

Dışarıdan sürekli kavga sesleri geliyordu. Müdahale sırasında aslında duyduk bu saldırıyı. Bizim işimiz hastayı geri döndürmekti. Bu olay hiç yaşanmamış gibi sanki bu hasta o hasta değilmiş gibi müdahale edip işimize odaklandık. Arkadaşlarımız yaralansa da hastaya müdahale ettik. İşimizin gereği bu bununla da gurur duyuyoruz.”

“Umarım bu son olur diyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, ise şu sözleri kaydetti:

"Saldırı sırasında saldırı yapan ailenin babası kalp krizi geçiriyor ve bu sırada yine saldırıya uğrayan sağlıkçılarımız hastaya anında müdahale ederek kalp krizi geçirip ölmek üzere olan kişiyi hayata döndürüyor. Bu olay karşısında çok üzgünüz. Umarım bu son olur diyoruz. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor.

Saldırıya uğrayan 2 arkadaşımız Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yatıyor. Saldırı anında danışmada görev yapan gözlüklü bir kardeşimizin gözüne yumruk vuruluyor ve gözü cam kırıklarıyla parçalanıyor. Yine röntgen teknisyeni bir arkadaşımızın kafasına taş ile vuruyorlar, kafa travması oluşuyor ve kafatasında kırık oluşuyor. Yine iki güvenlik görevlimiz müdahale sırasında taşlarla biri kulağından darbe alıyor, diğeri yine taşla kafasından darbe alıyor ve beyinde ödem oluştuğu teşhisi konuluyor. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”





3 ayrı saldırı, 12 gözaltı

Bu arada, dün İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nin yanı sıra 2 ayrı sağlık kuruluşunda daha sağlık çalışanları hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. 2 özel hastanede gerçekleşen saldırılarda hasta yakınlarının fiziki müdahalesine karşılaşan 2 sağlıkçı hafif yaralandı. Bu hastanelerde yapılan saldırılara ilişkin polis ekipleri tarafından 8 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 12 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, "13.12.2022 tarihinde ilimizde bulunan üç ayrı sağlık kurumunda sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen fiili saldırı olayları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri devam etmektedir." denildi.