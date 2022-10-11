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Gaziantep'te sahte alkol kaçakçılarına operasyon

Gaziantep'te sahte alkol kaçakçılarına operasyon

Polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada kaçak çay kolilerinde plastik su bidonları içerisine konulmuş, sahte içki buldu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.