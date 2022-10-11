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- Gaziantep'te sahte alkol kaçakçılarına operasyon
Gaziantep'te sahte alkol kaçakçılarına operasyon
Polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada kaçak çay kolilerinde plastik su bidonları içerisine konulmuş, sahte içki buldu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 11.10.2022 - 12:46
- Güncelleme : 11.10.2022 - 17:27
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol olduğuna dair bir ihbar aldı.
Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde daha önceden tespit edilen bir araçta arama yaptı.
Aramalarda araç içerisinde kaçak çay kolilerine gizlenmiş ve plastik su bidonlarına doldurulmuş 25.5 litre sahte alkol ele geçirdi.
2 şüpheli gözaltına alındı
İHA'nın haberine göre, sahte alkollere imha etmek üzere el koyan ekipler 2 kişiyi gözaltına alarak, haklarında yasal işlem başlattı.