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- Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 13 gözaltı
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 13 gözaltı
- 14.12.2022 - 21:53
Yeni yıla yaklaşılırken her yıl olduğu gibi kaçak ve sahte alkol satış ve imalatında artış yaşandı.
Bu kapsamda güvenlik güçleri de denetimlerini artırdı.
ZİNCİR-2 operasyonu
İHA'nın haberine göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçak-sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik ZİNCİR-2 operasyonu yaptı.
13 kişi gözaltına alındı
Operasyon sonucunda toplam 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde ikamet, iş yeri ve araçta arama yapıldı.
207.5 litre sahte alkol ele geçirildi
Yapılan aramalarda, 207.5 litre sahte dökme alkol, 183 şişe sahte bandrollü alkol, 120 litre etil alkol, 5 bin 640 adet elektronik sigara, 13 bin 908 adet cinsel içerikli uyarıcı madde bulunan ilaç ele geçirildi.
Yakalanan 13 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.