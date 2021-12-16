3 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesinin üzerine başlatılan operasyonda, Nizip ve Şahinbey ilçelerinde çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 10 kişiden 3'ünün yaşamını yitirmesinin ardından, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içkilere yönelik şok baskınlar düzenlendi.

Nizip ilçesinde ise gözaltına alınan 2 kişiden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ELE GEÇİRİLENLER

İlçede iki ayrı adrese düzenlenen baskında 2 kişi daha gözaltına alınırken, 583 adet gümrük kaçağı ve bandrolsüz kaçak içki ile 10 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Gaziantep'te sahte içki depolarına baskın VİDEO

İŞ YERİ VE EVE BASKIN

Şahinbey ilçesinde ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda, sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir iş yeri ve eve baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda 57 şişe sahte içki, 16 litre dökme içki, 750 adet etiket, 214 adet boş şişe, 50 adet kapak, 1 litre anason, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.