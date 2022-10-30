Gaziantep'te sedyeden düşen Suriyeli öldü, oğlu ‘ihmal var’ dedi

Ambulansa taşındığı sırada sedyeden düşüp, beyin kanaması geçirdikten 8 gün sonra hayatını kaybeden Suriye uyruklu diyaliz hastasının oğlu, babasının ihmal sonucu öldüğünü ileri sürdü.

Gaziantep’te yaşayan Suriye uyruklu diyaliz hastası Hüseyin Mustafa (47), iddiaya göre hastanedeki tedavisinin ardından 21 Ekim'de eve getirildiği sırada Kocatepe Mahallesi'nde sedyeden düştü.

Yeniden hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mustafa, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

8 gün sonra hayatını kaybetti

Mustafa, yoğun bakımda 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

8 çocuk babası Hüseyin Mustafa, dün yakınları tarafından toprağa verildi.

Hüseyin Mustafa'nın çocuklarından Ahmed Mustafa (23), babalarının sağlık personelinin ihmali sonucu sedyeden düşürüldüğünü söyledi.

“Türkiye'nin adaletine güveniyoruz”

Babasının ölümünde ihmali olanların adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini ifade eden Ahmed Mustafa, “Babam diyaliz hastasıydı. Diyalizden çıktıktan sonra sedyeden düşürülünce babamı ambulansla yeniden hastaneye götürdüler. Hastanedeki kontrolde beyinde kanama oluştuğu ortaya çıkmış. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen babam vefat etti. Bu bir ihmal. Babam ihmal sonucu öldü. Bizim başımıza gelen bu olay, başkasının başına gelmesin. Türkiye'nin adaletine güveniyoruz. 10 yıldır Türkiye'deyiz, 8 kardeşiz ve babasız kaldık. Babamın ölümünde ihmali olanlar cezalandırılsın.” diye konuştu.

Çifte soruşturma sürüyor

Öte yandan başlatılan adli soruşturmada, Hüseyin Mustafa'nın sedyeyle taşınması sırasında görevli 2 personel ile ambulans şoförünün bilgisine başvurulduğu belirtildi.

Bu kapsamda görevlilerin ihmalinin tespit edilmesi halinde, haklarında dava açılacağı bildirildi.

DHA’nın haberine göre İl Sağlık Müdürlüğü'nün de ihmal olup, olmadığına ilişkin başlattığı idari soruşturma sürüyor.