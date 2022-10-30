Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
386.750
-0.71%
BTXN Coin
10.57
-0.47%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Gaziantep'te sedyeden düşen Suriyeli öldü, oğlu ‘ihmal var’ dedi

    Ambulansa taşındığı sırada sedyeden düşüp, beyin kanaması geçirdikten 8 gün sonra hayatını kaybeden Suriye uyruklu diyaliz hastasının oğlu, babasının ihmal sonucu öldüğünü ileri sürdü.
    • 30.10.2022 - 17:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te sedyeden düşen Suriyeli öldü, oğlu ‘ihmal var’ dedi

    Gaziantep’te yaşayan Suriye uyruklu diyaliz hastası Hüseyin Mustafa (47), iddiaya göre hastanedeki tedavisinin ardından 21 Ekim'de eve getirildiği sırada Kocatepe Mahallesi'nde sedyeden düştü.

    Yeniden hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mustafa, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

    8 gün sonra hayatını kaybetti

    Mustafa, yoğun bakımda 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

    8 çocuk babası Hüseyin Mustafa, dün yakınları tarafından toprağa verildi.

    Hüseyin Mustafa'nın çocuklarından Ahmed Mustafa (23), babalarının sağlık personelinin ihmali sonucu sedyeden düşürüldüğünü söyledi.

    Gaziantep te sedyeden düşen Suriyeli öldü, oğlu ‘ihmal var’ dedi #1

    “Türkiye'nin adaletine güveniyoruz”

    Babasının ölümünde ihmali olanların adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini ifade eden Ahmed Mustafa, “Babam diyaliz hastasıydı. Diyalizden çıktıktan sonra sedyeden düşürülünce babamı ambulansla yeniden hastaneye götürdüler. Hastanedeki kontrolde beyinde kanama oluştuğu ortaya çıkmış. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen babam vefat etti. Bu bir ihmal. Babam ihmal sonucu öldü. Bizim başımıza gelen bu olay, başkasının başına gelmesin. Türkiye'nin adaletine güveniyoruz. 10 yıldır Türkiye'deyiz, 8 kardeşiz ve babasız kaldık. Babamın ölümünde ihmali olanlar cezalandırılsın.” diye konuştu.

    Gaziantep te sedyeden düşen Suriyeli öldü, oğlu ‘ihmal var’ dedi #2

    Çifte soruşturma sürüyor

    Öte yandan başlatılan adli soruşturmada, Hüseyin Mustafa'nın sedyeyle taşınması sırasında görevli 2 personel ile ambulans şoförünün bilgisine başvurulduğu belirtildi.

    Bu kapsamda görevlilerin ihmalinin tespit edilmesi halinde, haklarında dava açılacağı bildirildi.

    DHA’nın haberine göre İl Sağlık Müdürlüğü'nün de ihmal olup, olmadığına ilişkin başlattığı idari soruşturma sürüyor.

    Gaziantep te sedyeden düşen Suriyeli öldü, oğlu ‘ihmal var’ dedi #3


    Fenerbahçe Loic Mbe Soh'u istiyor
    Transfer dosyası

    Fenerbahçe Loic Mbe Soh'u istiyor

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!
    Advertorial

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!

    Kırklareli'ndeki çiftçi tarlasına 'Cumhuriyet 99 yaşında' yazdı
    Gündem

    Kırklareli'ndeki çiftçi tarlasına "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı

    Görüş Bildir