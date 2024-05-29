İHA
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde 27 Mayıs 2024 günü okul servis sürücüsü Mehmet Baki Özyetim (52), aracına bindikten sonra alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Teyfik G. isimli şahsın silahlı saldırısına uğramış ve olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Katil zanlısı tutuklandı
Olay sonrası bölgeden yavaş adımlarla uzaklaşan katil zanlısı daha sonrasında ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olmuştu.
Katil zanlısı Teyfik G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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