Gaziantep'te seyir halindeyken ateş açılan otomobilde hayatını kaybetti

Ağabeyinin kullandığı otomobilin sağ tarafında seyir halindeyken açılan ateş sonucu vurulan fırıncı, yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde yaşayan Orhan Nergiz, kardeşleri ile birlikte çalıştırdığı fırını kapattıktan sonra evine gitmek için yola çıktı.

Otomobil hareket halindeyken Mustafa B., tarafından otomobile tüfekle ateş açıldı.

KURŞUN SIRTINA İSABET ETTİ

Otomobilin sağ tarafında oturan Nergiz, açılan ateş sonucu sırtından vuruldu.

Ağabeyi otomobili durdurup durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Orhan Nergiz, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nergiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası Nergiz’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay sonrası kaçan Mustafa B., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.













