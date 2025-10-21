Gaziantep’te şiddetli sağanak etkili oldu

- Gaziantep'te şiddetli sağanak yağış, akşam saatlerinde cadde ve sokakları su altında bıraktı.
- Organize Sanayi Bölgesi’nde yağış, küçük çaplı sele sebep oldu ve trafikte aksamalara neden oldu.
- Yağışın gece saatlerinde ve yarın da devam etmesi bekleniyor.
Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerine doğru şiddetli sağanak etkisini gösterdi.
Yaşanan gelişmede, kısa sürede etkisini arttıran yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.
BAZI ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ
Kentin özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nde etkili olan yağış bazı caddelerde ise küçük çaplı sele neden oldu.
Etkili olan yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sonrası bazı araçlar yarıya kadar suya gömüldü.
TRAFİKTE AKSAMALAR
Yağış sonrası trafikte aksamalar yaşanırken maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.
Kentte yağışın gece saatlerinde ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.