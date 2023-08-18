Gaziantep'te silahlı kavgada vurulan genç hayatını kaybetti Gaziantep'te silahlı kavgada yaralanan 26 yaşındaki Mehmet Mercan, 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA

Gaziantep'te yaşanan kavgada kan aktı..

19 Nisan tarihinde Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Mercan, para meselesinden husumetli olduğu kişilerle çıkan tartışmada tabancayla vuruldu.

Yaralı Mercan, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mercan, bugün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bir yıllık evli olduğu öğrenilen Mercan'ın cenazesi, adli tıp kurumunun morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis, Mehmet Mercan'ın ölümüne neden olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.