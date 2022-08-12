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- Gaziantep’te, sinagogdan Tevrat çalan hırsızlar yakalandı
Gaziantep’te, sinagogdan Tevrat çalan hırsızlar yakalandı
Duvara tırmanarak girdikleri sinagogdan değeri 600 bin TL olan 2 el yazması Tevrat çalan hırsızlar tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 12.08.2022 - 10:16
- Güncelleme : 12.08.2022 - 10:42
Gaziantep’te, Karagöz Mahallesi’nde bulunan bir sinagogdan 1 günlük ara ile 2 el yazması Tevrat’ın çalındığı ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.
Ekipleri, kamera görüntülerini mercek altına aldı.
DHA’nın haberine göre; 2 şüpheli şahsın sinagoga tırmanarak girdikten bir süre sonra duvardan atlayıp kaçtıkları belirlendi.
Adreslerinden alındılar
Ekiplerin çalışması ile şüphelilerin kimliği tespit edildi. O.S. ve D.A. isimli şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.
Gaziantep’te, sinagogdan Tevrat çalan hırsızlar yakalandı VİDEO
Tevratlar iade edildi
Değerinin 600 bin TL olduğu belirlenen 2 Tevrat, sinagoga iade edildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen O.S. ve D.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.