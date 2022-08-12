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Gaziantep’te, sinagogdan Tevrat çalan hırsızlar yakalandı

Gaziantep’te, sinagogdan Tevrat çalan hırsızlar yakalandı

Duvara tırmanarak girdikleri sinagogdan değeri 600 bin TL olan 2 el yazması Tevrat çalan hırsızlar tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.