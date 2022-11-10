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    Gaziantep'te sinirlendiği bina yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcı attı

    Güneykent Mahallesi’nde elektrik kesintisi sebebiyle tartıştığı bina yöneticisinin ofisine 2 el yapımı patlayıcıyı atan şahıs gözaltına alındı.
    • 10.11.2022 - 11:42
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    Gaziantep'te sinirlendiği bina yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcı attı

    Gaziantep'in Güneykent Mahallesi'nde sabah saatlerinde 80 daireli rezidansta yaşayan Uğur Y.'nin dairesinde gece elektrik kesildi.

    Bunun üzerine kartına elektrik yüklemesi yapmak isteyen Uğur Y. ile ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi arasında tartışma yaşandı.

    Ofise 2 el yapımı patlayıcıyı attı

    Tartışmanın ardından Uğur Y., saat 04.00 sıralarında, yönetim ofisinin girişine, kendi hazırladığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı.

    Patlama sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Gaziantep te sinirlendiği bina yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcı attı #1

    Patlamada yaralanan olmadı

    Kimsenin yaralanmadığı olayda yönetim ofisinde ve bina girişinde hasar oluştu.

    Polis de rezidans yöneticisinin verdiği bilgi doğrultusunda Uğur Y.’yi gözaltına aldı.

    El yapımı patlayıcı bulundu

    Uğur Y.'nin dairesinde yapılan aramada da el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

    Şüphelinin işlemleri devam ediyor

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Uğur Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Gaziantep te sinirlendiği bina yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcı attı #2

    Gaziantep te sinirlendiği bina yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcı attı #3

    Gaziantep te sinirlendiği bina yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcı attı #4

    Gaziantep te sinirlendiği bina yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcı attı #5

    Gaziantep te sinirlendiği bina yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcı attı #6

    Gaziantep te sinirlendiği bina yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcı attı #7


    Gaziantep te sinirlendiği bina yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcı attı #8


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