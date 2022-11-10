Gaziantep'te sinirlendiği bina yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcı attı

Güneykent Mahallesi’nde elektrik kesintisi sebebiyle tartıştığı bina yöneticisinin ofisine 2 el yapımı patlayıcıyı atan şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'in Güneykent Mahallesi'nde sabah saatlerinde 80 daireli rezidansta yaşayan Uğur Y.'nin dairesinde gece elektrik kesildi.

Bunun üzerine kartına elektrik yüklemesi yapmak isteyen Uğur Y. ile ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi arasında tartışma yaşandı.

Ofise 2 el yapımı patlayıcıyı attı

Tartışmanın ardından Uğur Y., saat 04.00 sıralarında, yönetim ofisinin girişine, kendi hazırladığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı.

Patlama sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan olmadı

Kimsenin yaralanmadığı olayda yönetim ofisinde ve bina girişinde hasar oluştu.

Polis de rezidans yöneticisinin verdiği bilgi doğrultusunda Uğur Y.’yi gözaltına aldı.

El yapımı patlayıcı bulundu

Uğur Y.'nin dairesinde yapılan aramada da el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

Şüphelinin işlemleri devam ediyor

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Uğur Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



