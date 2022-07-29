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    Gaziantep'te sokak köpeklerine silahlı saldırı

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurulan iki köpekten biri telef olurken, diğeri ise çenesinden ağır yaralandı.
    • 29.07.2022 - 00:14
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    Gaziantep'te sokak köpeklerine silahlı saldırı

    Gaziantep'in İslahiye ilçesi Türkbahce Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu.

    Köpeklerden biri telef oldu

    Köpeklerden biri telef olurken, diğeri ise çenesinden ağır yaralandı. Bir evin bahçesine sığınan yaralı köpeği gören vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı.

    Gece silah sesi duyduklarını belirten vatandaşlar, köpeğin bahçelerine girdiğini, hayvanı görünce sabaha kadar uyuyamadıklarını söylediler.

    Yaralı köpek tedavi altına alındı

    İHA'nın haberine göre, yaralı köpek tedavisi için yetkililere teslim edilirken, jandarma ekipleri köpekleri vuran şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

    Gaziantep te sokak köpeklerine silahlı saldırı #1

    Gaziantep te sokak köpeklerine silahlı saldırı #2

    Gaziantep te sokak köpeklerine silahlı saldırı #3


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