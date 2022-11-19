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    Gaziantep'te sokak ortasında eşini öldüren eski polis tutuklandı

    Gaziantep'te sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini öldüren ve FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıkan Mehmet Yavuz tutuklandı.
    • 19.11.2022 - 17:14
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    Gaziantep'te sokak ortasında eşini öldüren eski polis tutuklandı

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geçtiğimiz günlerde 42 yaşındaki Derya Yavuz, işten çıktıktan sonra evine giderken, arkadan yanaşan boşanma aşamasındaki 52 yaşında olan eşi Mehmet Yavuz tarafından silahla vurarak öldürüldü.

    Olay sonrası boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yavuz'un FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.

    Tutuklandı

    Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Mehmet Yavuz, işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA'nın haberine göre, katil zanlısı ile beraber adliyeye sevk edilen oğlu M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Gaziantep te sokak ortasında eşini öldüren eski polis tutuklandı #1

    Gaziantep te sokak ortasında eşini öldüren eski polis tutuklandı #2

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