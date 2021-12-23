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    Gaziantep'te sokak ortasında vurulan şahıs kurtarılamadı

    Şahinbey ilçesinde yürürken, iki kişi tarafından vurulan yabancı uyruklu şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 16:26
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    Gaziantep'te sokak ortasında vurulan şahıs kurtarılamadı

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi üzerinde yürümekte olan yabancı uyruklu Mahmod Shabek, bilinmeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    KARIN BOŞLUĞUNDAN YARALANDI

    Saldırı sonucu karın boşluğuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Mahmod Shabek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Gaziantep te sokak ortasında vurulan şahıs kurtarılamadı #1

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Hayatını kaybeden Mahmod Shabek'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    2 ZANLI YAKALANDI

    Olayla ilgili 2 zanlı yakalanırken, başlatılan geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

    Gaziantep te sokak ortasında vurulan şahıs kurtarılamadı #2

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