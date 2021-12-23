Gaziantep'te sokak ortasında vurulan şahıs kurtarılamadı

Şahinbey ilçesinde yürürken, iki kişi tarafından vurulan yabancı uyruklu şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi üzerinde yürümekte olan yabancı uyruklu Mahmod Shabek, bilinmeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

KARIN BOŞLUĞUNDAN YARALANDI

Saldırı sonucu karın boşluğuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Mahmod Shabek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Mahmod Shabek'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

2 ZANLI YAKALANDI

Olayla ilgili 2 zanlı yakalanırken, başlatılan geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.