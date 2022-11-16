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    Gaziantep'te su borusunu temizlediği çatıdan düşerek öldü

    5 katlı binanın çatısında su borusu temizliği yaparken düşen 37 yaşındaki işçi Murat Türkoğlu, hayatını kaybetti.
    • 16.11.2022 - 12:12
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    Gaziantep'te su borusunu temizlediği çatıdan düşerek öldü

    Gaziantep'in Perilikaya Mahallesi'nde Murat Türkoğlu, 5 katlı binanın çatısında, su borusu temizliği yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

    Yaralanan işçiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbarla adrese gelen sağlık görevlileri, Türkoğlu'nu, ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırdı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Acil serviste tedaviye alınan Türkoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Cenazesi toprağa verildi

    DHA'nın haberine göre, Murat Türkoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi.

    Gaziantep te su borusunu temizlediği çatıdan düşerek öldü #1


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