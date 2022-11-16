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- Gaziantep'te su borusunu temizlediği çatıdan düşerek öldü
Gaziantep'te su borusunu temizlediği çatıdan düşerek öldü
5 katlı binanın çatısında su borusu temizliği yaparken düşen 37 yaşındaki işçi Murat Türkoğlu, hayatını kaybetti.
- 16.11.2022 - 12:12
Gaziantep'in Perilikaya Mahallesi'nde Murat Türkoğlu, 5 katlı binanın çatısında, su borusu temizliği yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Yaralanan işçiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbarla adrese gelen sağlık görevlileri, Türkoğlu'nu, ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırdı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Acil serviste tedaviye alınan Türkoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi toprağa verildi
DHA'nın haberine göre, Murat Türkoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi.