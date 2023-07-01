İHA
Gaziantep'te garip bir olay yaşandı.
Şahinbey ilçesinde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, park halindeki bir araçtan hırsızlık yapan M.S.A. isimli şüpheli şahsı suçüstü yakaladı.
Şüpheli şahıs, kendisini suçüstü yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerinin bayramını kutladı.
Ekiplerin bayramını kutladı
Yaka kamerasına da yansıyan yakalama anlarında şüpheli şahsın kendisini suçüstü yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerinin bayramını kutlaması dikkat çekti.
Elleri kelepçelenen hırsızın, "Elinizi öpüp bayramınızı kutlasaydım. Ben sizi çok seviyorum, yolunuza kurban olurum." demesi kameralara yansıdı.
Gözaltına alındı
Toplam 17 adet suç kaydı bulunan M.S.A. isimli şüpheli şahıs, gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.