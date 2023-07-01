Gaziantep'te suçüstü yakalanan hırsızdan ekiplere: Elinizi öpüp bayramınızı kutlasaydım Park halindeki araçtan hırsızlık yaparken mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalanan hırsız, ekiplerin bayramını kutladı. Şahıs, "Sizi çok seviyorum." diyerek pişkin tavırlar sergiledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Gaziantep'te garip bir olay yaşandı. Şahinbey ilçesinde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, park halindeki bir araçtan hırsızlık yapan M.S.A. isimli şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Şüpheli şahıs, kendisini suçüstü yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerinin bayramını kutladı. Ekiplerin bayramını kutladı Yaka kamerasına da yansıyan yakalama anlarında şüpheli şahsın kendisini suçüstü yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerinin bayramını kutlaması dikkat çekti. Elleri kelepçelenen hırsızın, "Elinizi öpüp bayramınızı kutlasaydım. Ben sizi çok seviyorum, yolunuza kurban olurum." demesi kameralara yansıdı. Gözaltına alındı Toplam 17 adet suç kaydı bulunan M.S.A. isimli şüpheli şahıs, gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.