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    Gaziantep'te Suriyeli göçmeni öldüren zanlı tutuklandı

    26 yaşındaki Mahmod Shabek'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan birisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 26.12.2021 - 17:18
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    Gaziantep'te Suriyeli göçmeni öldüren zanlı tutuklandı

    Gaziantep'te Karatarla Mahallesi'nde yaşanan olayda,iddiaya göre, Suriyeli Mahmod Shabek, konfeksiyon atölyesinde çalıştığı sırada, içeri girince tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

    Shabek, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Shabek'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Mahmod Shabek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Shabek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

    Gaziantep te Suriyeli göçmeni öldüren zanlı tutuklandı #1

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te Suriyeli göçmeni öldüren zanlı tutuklandı #2

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