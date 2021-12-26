Gaziantep'te Suriyeli göçmeni öldüren zanlı tutuklandı

26 yaşındaki Mahmod Shabek'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan birisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Karatarla Mahallesi'nde yaşanan olayda,iddiaya göre, Suriyeli Mahmod Shabek, konfeksiyon atölyesinde çalıştığı sırada, içeri girince tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Shabek, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Shabek'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Mahmod Shabek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Shabek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.