Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole uçtuğu kaza kamerada

- Gaziantep Nurdağı'nda tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçtu.
- Kazada Emine Y. hayatını kaybetti, sürücü ve 2 kişi ağır yaralandı.
- Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı, soruşturma sürüyor.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 59 yaşındaki E.Y. idaresindeki minibüs şarampole uçmuştu.
Kazada 55 yaşındaki Emine Y. hayatını kaybederken, sürücü E.Y. ile araçtaki R.K. ve F.Y. ağır yaralanmıştı.
KAZA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI
Kaza anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde yoğun trafikte araçlar güçlükle ilerlerken, kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek şarampole uçma anları ve yaşanan panik yer aldı.
VATANDAŞLARIN PANİKLE KOŞUŞTURDUKLARI GÖRÜLDÜ
Görüntülerin devamında diğer araçlardaki vatandaşların panikle yardıma koştukları görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.