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Gaziantep'te tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü: Oğlu ve damadını yaraladı

Gaziantep'te tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü: Oğlu ve damadını yaraladı Henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşini, oğlunu ve damadını evde bulunan pompalı tüfekle vuran adam ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınırken yaralı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.