Gaziantep'te aile arasında çıkan kavga can aldı...
Gece saatlerinde Belkıs Mahallesi'nde Halil Özdemir ve ailesi evlerindeyken tartışma çıktı.
Eşi, oğlu ve damadını vurdu
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Özdemir, içeride bulundurduğu pompalı tüfekle eşi Zeynep, oğlu İbrahim Özdemir ve damadı Hanifi Bozkurt'a ateş açtı.
Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Eşi hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zeynep Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı olarak kurtulan İbrahim Özdemir ve Hanifi Bozkurt ise hastaneye sevk edildi.
Olay yerinde polise teslim olan Halil Özdemir gözaltına alındı.
2 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor
Zeynep Özdemir'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan morguna kaldırılırken, yaralılardan İbrahim Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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