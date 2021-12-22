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    Gaziantep'te TCDD'ye ait vagonlar alevlere teslim oldu

    İslahiye ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait personel vagonu alevlere teslim oldu. Yangın söndürülürken, vagonlar kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 09:10
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    Gaziantep'te TCDD'ye ait vagonlar alevlere teslim oldu

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait olan, bakım onarım personellerinin sevkiyatı için kullanılan vagonlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

    İTFAİYE MÜDAHALESİ

    Vagonlardan yükselen alevleri gören kişilerin ihbarı üzerine, olay bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Gaziantep'te TCDD'ye ait vagonlar alevlere teslim oldu ViDEO

    VAGONLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Alevlere teslim olan vagonlar ise kullanılamaz hale geldi.

    Gaziantep te TCDD ye ait vagonlar alevlere teslim oldu #1

    Gaziantep te TCDD ye ait vagonlar alevlere teslim oldu #2

    Gaziantep te TCDD ye ait vagonlar alevlere teslim oldu #3

    Gaziantep te TCDD ye ait vagonlar alevlere teslim oldu #4

    Gaziantep te TCDD ye ait vagonlar alevlere teslim oldu #5

    Gaziantep te TCDD ye ait vagonlar alevlere teslim oldu #6

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