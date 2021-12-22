İslahiye ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait personel vagonu alevlere teslim oldu. Yangın söndürülürken, vagonlar kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait olan, bakım onarım personellerinin sevkiyatı için kullanılan vagonlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Vagonlardan yükselen alevleri gören kişilerin ihbarı üzerine, olay bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te TCDD'ye ait vagonlar alevlere teslim oldu ViDEO

VAGONLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alevlere teslim olan vagonlar ise kullanılamaz hale geldi.