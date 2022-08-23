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    Gaziantep'te tehlikeye davetiye çıkaran konvoydaki 17 araca ceza kesildi

    Güvenlik güçleri yurt genelinde gerçekleştirilen düğün ve asker konvoylarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda trafiği tehlikeye atan konvoydaki 17 araç tespit edildi.
    • 23.08.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 18:17
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    Gaziantep'te tehlikeye davetiye çıkaran konvoydaki 17 araca ceza kesildi

    Yurt genelinde asker ve düğün konvoylarında magandalar ön plana çıkıyor.

    Çevreyi rahatsız eden konvoylarda drift, silah ve hız gibi tehlikeli görüntüler de ortaya çıkıyor.

    Bunun üzerine ekipler, denetimler yaparak sürücülere cezai işlem uyguluyor.

    Ekipler denetim gerçekleştirdi

    Son olarak Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik denetim yaptı.

    Gaziantep te tehlikeye davetiye çıkaran konvoydaki 17 araca ceza kesildi #1

    17 araca ceza uygulandı

    Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde konvoy yaparak tehlikeye neden olan 17 araca cezai işlem uygulandı.

    İHA'nın aktarımına göre; kentte söz konusu denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

    Gaziantep'te konvoy yaparak trafiği tehlikeye atan 17 araca ceza VİDEO

     

    Gaziantep te tehlikeye davetiye çıkaran konvoydaki 17 araca ceza kesildi #2


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