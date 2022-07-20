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    Gaziantep'te tek yumrukla bayılttığı adamı gasbetti

    İki arkadaşıyla birlikte sokakta yürüyen genç, tartıştığı adamı tek yumrukla bayıltıp gaspbetti. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.
    • 20.07.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 17:09
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    Gaziantep'te tek yumrukla bayılttığı adamı gasbetti

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi’nde iki arkadaşıyla birlikte boş sokakta yürüyen genç, yanından geçen kişiyle tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında genç, dengesini kaybeden kişinin kafasına yumruk attı.

    Adam yere yığıldı

    Aldığı yumruk darbesiyle baygınlık geçiren kişi, kafasını kaldırıma çarparak yere yığıldı.

    Genç, adamı gasbetti

    İHA'nın haberine göre; genç, bu durumu fırsat bilip yerde yatan adamı gasbetti.

    O anlar kaydedildi

    Adamın cebindekileri alan gencin arkadaşlarıyla birlikte sokaktan uzaklaşması ise güvenlik kamerası görüntüde yer aldı.

    Gaziantep te tek yumrukla bayılttığı adamı gasbetti #1

    Gaziantep te tek yumrukla bayılttığı adamı gasbetti #2

    Gaziantep te tek yumrukla bayılttığı adamı gasbetti #3


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