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Gaziantep'te tek yumrukla bayılttığı adamı gasbetti

Gaziantep'te tek yumrukla bayılttığı adamı gasbetti

İki arkadaşıyla birlikte sokakta yürüyen genç, tartıştığı adamı tek yumrukla bayıltıp gaspbetti. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.