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    Gaziantep'te telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı

    Telefonla aradıkları kişileri kandırıp dolandıran şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
    • 14.12.2022 - 14:45
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    Gaziantep'te telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    Ekipler, telefonla aradıkları kişileri çeşitli suçlamalar yönelterek kandırıp, dolandırdığı belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Dolandırıcılıkları gerçekleştiren 6 şüpheliyi belirleyen ve savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, adreslerine operasyon düzenledi.

    6 kişi gözaltında

    Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, ismi açıklanmayan 6 kişi de gözaltına alındı.

    'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Gaziantep te telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı #1


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