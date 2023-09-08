Gaziantep'te temizlik görevlisini bıçaklayan saldırgan tutuklandı Hastanedeki temizlik personeline bıçakla saldırarak ağır yaralayan şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdü. Tutuklanan saldırgan ifadesinde, "Kendime geldiğimde ellerimde kelepçe vardı, onu bıçakladığımı bile hatırlamıyorum" dedi.

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DHA

Dün Gaziantep'te kan donduran bir olay yaşandı.

Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma giren video, yürekleri ağzına getirirken tepkiler de art arda geldi.

Temizlik görevlisi saldırıya uğradı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün sabah temizlik görevlisi Mustafa Yıldız, hastanenin 4'üncü katında bıçaklı saldırıya uğradı.

Vücudunun birçok yerinden yaralanan Yıldız'a yönelik saldırı, bu sırada hastanede bulunan bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ameliyata alındı

Yıldız'ı bıçakla yaralayan ve kendisine engel olmaya çalışanları, "Karışmayın, bu namus meselesi" diyerek uzaklaştıran Ömer Fıstıkçı, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

Çalıştığı hastanede ameliyat edilen Yıldız’ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

"Kendime geldiğimde ellerimde kelepçe vardı"

Gözaltına alınan Ömer Fıstıkçı, emniyetteki sorgusunda olay anında Yıldız'ın sözleri üzerine kendisini kaybettiğini söyledi.

Eşinin de aynı hastanede temizlik personeli olarak çalıştığını ve aldatıldığından şüphelendiğini belirten Fıstıkçı'nın ifadesi ortaya çıktı.

İşte saldırganın ifadesi...

Ben 22 yıllık evliyim. Eşimin son zamanlarda davranışlarındaki değişiklikler nedeniyle beni aldattığından şüphelendim. Bunun üzerine eşimin telefonuna yapılan görüşmeleri kaydeden program yükledim. Önceki gün telefonu incelediğimde eşim ile Mustafa Yıldız'ın konuşmalarına şahit oldum. Aramızda tartışma çıktı ve boşanmak istediğimi söyleyip, kendisini ailesinin evine bıraktım. Sabah boşanma konusuyla ilgili görüşmek üzere üzerimde bıçakla hastaneye gittiğimde eşim ile Mustafa’yı birlikte gördüm. Mustafa Yıldız'ın yanına giderek yaptığının doğru olmadığını söyledim. Kendisi ise bana, 'Adam olsaydın, karına sahip çıksaydın' dedi. Bu sözler üzerine deliye döndüm ve kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde ellerimde kelepçe vardı, onu bıçakladığımı bile hatırlamıyorum.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fıstıkçı, nöbetçi hakimlik tarafından, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)