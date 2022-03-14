Gaziantep'te torununu ziyarete giderken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

İzmir'de uzman çavuş olan torununu ziyarete giderken yaşadığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Arık, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep kuzey gişeleri yakınlarında meydana gelen olayda, sabah saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 3 tır ile 4 otomobil birbirine girdi.

İzmir'de uzman çavuş olan torununu ziyarete giden Mehmet Arık'ın damadı Osman Arık'ın kontrolündeki plakası öğrenilemeyen otomobil de kazaya karıştı.

UZMAN ÇAVUŞ TORUNUNU ZİYARETE GİDERKEN ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

Kazada otomobilde bulunan sürücü ve Mehmet Arık yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osman Arık ve Mehmet Arık, özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve iç kanama geçiren Mehmet Arık, sabaha karşı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arık'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

















