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Trafikte can güvenliğini tehlikeye atan hareketlerini sosyal medyada paylaşanlara yönelik Emniyet'in çalışmaları devam ediyor.
Vali Çeber paylaştı: "Polisimiz buldu, 18 bin TL ceza kesildi"
Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
Şehrimizde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyrederek görüntülerini sosyal medyada paylaşan şahıs, Emniyetimizin titiz çalışması sonucu yakalanarak
18 bin 500 TL para cezası uygulanmış ve hakkında adli süreç başlatılmıştır.
Emniyet personelimizi tebrik ediyorum.
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