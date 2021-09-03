Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı

İki ticari aracın çarpışması sonucu 2’si ağır 10 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti.