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    Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı

    İki ticari aracın çarpışması sonucu 2’si ağır 10 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 17:31
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    Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı

    Nurdağı-Gaziantep yolu Nogaylar mevkisinde Ş.Ç. yönetimindeki 14 DY 115 plakalı ticari araç ile H.E.B. yönetimindeki 01 EHY 08 plakalı araç çarpıştı.

    Kazada sürücülerle birlikte araçta bulunan Z.T., Ş.G., M.G., E.G., F.G., H.T., H.G. ve oğlu M.G. isimli yolcular yaralandı.

    ARAÇTA SIKIŞAN ANNEYİ İTFAİYE KURTARDI

    Araçta sıkışan anne H.G. ile oğlu M.G., Nurdağı’ndan gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

    Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Gaziantep’te bulunan hastanelere sevk edildi. Nurdağı trafik ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Gaziantep te trafik kazası: 10 yaralı #1

    Gaziantep te trafik kazası: 10 yaralı #2

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