Gaziantep’te trafikte tehlikeli bisiklet gösterisi

Gaziantep'te trafikte bisikletlerinin üzerine uzanarak ilerleyen 3 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 16:10
  • Gaziantep'te 3 genç, trafikte bisikletlerinin üzerinde uzanarak tehlikeli bir yolculuk yaptı.
  • Yaklaşık 2 kilometre boyunca zikzak çizerek ilerleyen gençler, uyarılara rağmen durmadı.
  • İpekyolu'ndan başlayarak ara sokaklara giren gençler, kayboldu.

Gaziantep’in en yoğun caddelerinden İpekyolu’nda üç genç, bisikletlerine uzanarak trafikte ilerleyince hem sürücüler hem de çevredeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

UYARILARA ALDIRMADILAR

Sürücülerin uyarılarına kulak asmayan gençler, yaklaşık 2 kilometre boyunca bisikletleri üzerinde yatay pozisyonda ilerledi. Zikzak çizerek ilerlemeleri, yolu daha da tehlikeli hâle getirdi.

TEHLİKELİ YOLCULUK GÖRÜNTÜLENDİ

Dülükbaba kavşağından Kayaönü kavşağına kadar aynı şekilde devam eden gençler, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

