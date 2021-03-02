Gaziantep'te traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalarak yaralanan İsmail Öztürk, kaldırıldığı hastanede kurtulamadı.

Gaziantep'in Oğuzeli'ni bağlı Keçiksuyu Mahallesi'nde yaşayan İsmail Öztürk, budama yapmak üzere bahçeye gitti.

Öztürk, kullandığı traktörü bahçede park ettikten sonra talihsiz bir kaza geçirdi.

18 yaşındaki Öztürk, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün hareket etmesiyle altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yan bahçelerde çalışan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Öztürk’ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.