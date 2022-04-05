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    Gaziantep'te tramvay, yayaya çarptı

    Son dönemlerde meydana gelen trafik kazalarının derlendiği Gaziantep'te bir tramvayın yayaya çarptığı anlar da kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 16:58
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    Gaziantep'te tramvay, yayaya çarptı

    Şehirlere yerleştirilen MOBESE kameraları, meydana gelen kazaları gözler önüne seriyor.

    Gaziantep'te de son günlerde çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, meydana gelen kazalara ilişkin bir video derledi.

    Ekipler, kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı.

    TRAMVAY YAYAYA ÇARPTI

    Kazaların genellikle sürücü hatalarından ve kırmızı ışık ihlallerinden kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, tramvayın bir yayaya çarpma anı da yer aldı.

    KURAL ÇAĞRISI YAPILDI

    Kazaların genellikle dikkatsizlik nedeniyle oluştuğu görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü, halka kurallara uymaları yönünde çağrı yaptı.

    Gaziantep te tramvay, yayaya çarptı #1

    Gaziantep te tramvay, yayaya çarptı #2

    Gaziantep te tramvay, yayaya çarptı #3


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