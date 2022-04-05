Gaziantep'te tramvay, yayaya çarptı

Son dönemlerde meydana gelen trafik kazalarının derlendiği Gaziantep'te bir tramvayın yayaya çarptığı anlar da kameraya yansıdı.

Şehirlere yerleştirilen MOBESE kameraları, meydana gelen kazaları gözler önüne seriyor.

Gaziantep'te de son günlerde çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, meydana gelen kazalara ilişkin bir video derledi.

Ekipler, kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı.

TRAMVAY YAYAYA ÇARPTI

Kazaların genellikle sürücü hatalarından ve kırmızı ışık ihlallerinden kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, tramvayın bir yayaya çarpma anı da yer aldı.

KURAL ÇAĞRISI YAPILDI

Kazaların genellikle dikkatsizlik nedeniyle oluştuğu görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü, halka kurallara uymaları yönünde çağrı yaptı.









