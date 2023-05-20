Gaziantep'te tüm parasıyla araba alan esnaf dolandırıldı Kentte yaşayan esnaf yıllarca para biriktirerek aldığı aracın çalıntı çıkmasıyla birlikte mağdur olurken psikolojisi bozularak iflas etti.

İHA

Gaziantepli esnaf Ramazan Kotan biriktirerek hayalindeki arabaya kavuşmak istedi.

Esnaf yıllarca biriktirdiği parayla 2017 yılında kendisine bir otomobil aldı.

Aldığı otomobil kısa süre sonra çalıntı çıkınca polis aracı alarak sahibine teslim etti.

O günden sonra psikolojisi bozulan Kotan, iflas ederek bir fabrikada çalışmaya başladı.

Kotan aracı çalanların başka bir pert aracı satın alarak şaseleri ve plakasını çaldıkları otomobile yerleştirdiğini, bunu yapan çetenin yakalandığını ve ceza yediğini belirtti.

Öte yandan kendisinin resmi olarak aldığı araç yüzünden mağduriyetinin giderilmediğini vurguladı.

"Aracı her vatandaşın aldığı gibi resmi olarak aldım"

Ramazan Kotan yaşadıklarını şöyle anlattı:

2017 tarihinde araç aldım. Aldığım aracı normal her vatandaşın aldığı gibi aracımı ekspertize soktum, araç muayene istasyonundan geçmiş noterden geçmiş bir arabadır.



Aldığım şahıs da öğretmendi. O da bilmeden Mersin’den almış. O zaman araç bana 35 bin TL’ye mal oldu. Bugünkü değeri 450 bin TL’dir. Aracı aldıktan sonra Adana Emniyet Müdürlüğünden beni aradılar bu araçla ilgili bir sıkıntı var dediler beni çağırdılar.



Ben de Adana’ya gittim aracın çalıntı olduğunu öğrendim. Aracı benden aldılar sahibine teslim ettiler. Ben de o günden beri mağdurum.

"Araba hatasız boyasız bir arabaydı"

Kotan aracı aldığı şahsında durumu bilmediğini belirterek şunları söyledi:

Aracın sahibi İstanbul’da çıktı. Aracı satanlar oradan çalmışlar. Araba hatasız boyasız bir arabaydı. Bana satan şahsa dava açtım. Oda Mersin’den almış çalıntı olduğunu bilmeden almış. 7 yıldır mağdurum.

"Aracım gidince iflas ettim hayatım altüst oldu"

Aldığı araç çalıntı çıkınca sıkıntılar yaşadığını belirten Kotan şu şekilde konuştu:

Ben esnaftım canımla, dişimle, emeğimle biriktirip bu arabayı aldım. Her şeyi resmi olan bir arabaydı. Burada benim suçum nedir. 7 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Arabam elimden gidince sıkıntılar yaşadım.



İflas ettim dükkanımı kapattım. Şuanda bir fabrikada çalışıyorum. Yetkililerden bir an evvel bu mağduriyetimin çözülmesini istiyorum. 2017 de açıldı dosyam 2021’den beri Yargıtay’dadır.

"Her şeyi resmi oluyor"

Hırsızların otomobili nasıl resmi kanallardan geçirttiği hakkında açıklamalarda bulunan Kotan şöyle dedi: