Gaziantep’te üç çocuk babası tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Gaziantep’te üç çocuk babası tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Beline ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı ise cinayetin ardından ortadan kayboldu.

Gaziantep’in Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla buluşan Mehmet K. (40), bilinmeyen bir nedenle bir arkadaşı ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu arkadaşı, belinden çıkardığı tabanca ile Mehmet K.’ye iki el ateş etti.

HASTANEDE CAN VERDİ

Beline ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan talihsiz adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni, gece saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Cenaze, Adli Tıp’ta yapılan otopsi işlemlerinin ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISI KAÇTI

Arkadaşının ölümüne neden olduktan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen katil zanlısını yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.