Gaziantep'te uyuşturucu bağımlısı evini yakıp havaya ateş etti Gaziantep'te evini yakan ve ardından pompalı tüfek ile etrafa ateş açan, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Yunus İ. (35), müstakil evini ateşe verdi, ardından pompalı tüfek ile etrafa ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın söndürüldü ve can kaybı yaşanmadı. Evde ise ciddi hasar meydana geldi. Gözaltına alındı Olayda yaralanan olmazken psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yunus İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)