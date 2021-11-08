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- Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kişi tutuklandı
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kişi tutuklandı
Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltında alınanlardan 28 kişi tutuklandı.
- İHA
- 08.11.2021 - 15:21
- Güncelleme : 08.11.2021 - 16:49
Gaziantep’te, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına darbe vurdu. Narkotimler, son bir hafta içerisinde kent merkezinde belirlenen adreslere çok sayıda operasyon düzenledi.
Operasyon anları, saniye saniye kameraya yansıdı.
301 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Operasyonlarda 28 şüpheli tutuklanırken 301 şüpheli ise serbest bırakıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
Narkotimler adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 982 gram bonzai, 1 kilo 942 gram metamfetamin, 1 kilo 798 gram esrar, 280 gram eroin, 105 uyuşturucu hap, 3 tabanca ile 2 tüfek ele geçirdi.
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kişi tutuklandı ViDEO