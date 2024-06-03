Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 kişi tutuklandı Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yapılan aramalarda 56 kilo esrar ele geçirildi.

İHA

Yurt genelinde zehir tacirleri ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kez operasyonun adresi Gaziantep oldu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde son iki gün içerisinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Operasyonda 56 kilo 424 gram esrar, 260,44 gram metamfetamin, 180 gram sentetik kannabinoid, 58 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 9 adet gümrük kaçağı telefon, 2 adet kumar makinesi ile 254 bin 750 TL, 620 dolar, 325 euro ve 200 riyal suç geliri para ele geçirildi.

7 kişi tutuklandı

Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)