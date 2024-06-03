Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 kişi tutuklandı
İHA

Yurt genelinde zehir tacirleri ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kez operasyonun adresi oldu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde son iki gün içerisinde sokak satıcılarına yönelik düzenledi.

Ele geçirilenler

Operasyonda 56 kilo 424 gram esrar, 260,44 gram metamfetamin, 180 gram sentetik kannabinoid, 58 adet hap, 2 adet hassas terazi, 9 adet gümrük kaçağı telefon, 2 adet kumar makinesi ile 254 bin 750 TL, 620 dolar, 325 euro ve 200 riyal suç geliri para ele geçirildi.

7 kişi tutuklandı

Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)