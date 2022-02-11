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    Gaziantep'te uyuşturucuya yönelik dev operasyon: 18 gözaltı

    Şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 30 ayrı adrese baskın düzenledi. Bu baskında 18 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 09:41
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    Gaziantep'te uyuşturucuya yönelik dev operasyon: 18 gözaltı

    Gaziantep narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirlerini uykularında yakaladı.

    Şafak operasyonu düzenleyen ekiplerin uyuşturucu madde trafiğine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında elde edilen bilgilerin ardından harekete geçti.

    Belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenirken polis ekipleri kentin dört bir yanına dağıldı. 265 polisin katıldığı şafak operasyonuna İnsansız Hava Araçları (İHA), zırhlı araçlar, narkotik dedektör köpekler ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri de destek verdi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Narkotimlerin merkez Şahinbey ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde bir eve düzenlediği baskında 5 uyuşturucu taciri madde kullandığı esnada yakalandı.

    Gaziantep te uyuşturucuya yönelik dev operasyon: 18 gözaltı #1

    GÜVENLİK KAMERASI KURDULAR

    Zanlıların eve kurdukları güvenli kamera sistemi ise pes dedirtti. Evin bulunduğu sokak ile evin çevresini gözetleyen güvenlik kameralarını içerden izleyen uyuşturucu tacirlerinin kurduğu düzenek polis ekiplerini bile şaşırttı. Kamera sistemine rağmen narkotimlerden kaçamayan zanlılar ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

    MADDEYİ LAVABOYA DÖKTÜ

    Operasyon sırasında evin lavabosuna saklanan bir şüpheliyi ise PÖH ekiplerinin dikkati yakaladı. Uyuşturucu maddeyi lavaboya dökerek yok etmeye çalışan uyuşturucu tacirini PÖH ekipleri engelledi.

    Zanlının lavaboya dökmeye çalıştığı uyuşturucuya polis ekipleri el koydu. Operasyonlarda adresleri detayşı şekilde arayan polis ekipleri, uyuşturucu maddeleri zulalandıkları yerden bir bir çıkardı.

    Gaziantep te uyuşturucuya yönelik dev operasyon: 18 gözaltı #2

    18 KİŞİ GÖZALTINDA

    Torbacı olarak tarif edilen uyuşturucu madde satıcılarına operasyonla büyük darbe vuran ekipler 18 zanlıyı gözaltına aldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Polis ekiplerinin baskın düzenlenen 30 ikamette gerçekleştirdiği aramalarda ise 3 kilo 600 gram esrar, 108 gram metamfetamin, 20 gram eroin,4 hassas terazi, pompalı tüfek, 30 kartuş, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 345 Türk Lirası ele geçirildi.

    Gaziantep te uyuşturucuya yönelik dev operasyon: 18 gözaltı #3

    Gaziantep te uyuşturucuya yönelik dev operasyon: 18 gözaltı #4

    Gaziantep te uyuşturucuya yönelik dev operasyon: 18 gözaltı #5

    Gaziantep te uyuşturucuya yönelik dev operasyon: 18 gözaltı #6

    Gaziantep te uyuşturucuya yönelik dev operasyon: 18 gözaltı #7

    Gaziantep te uyuşturucuya yönelik dev operasyon: 18 gözaltı #8


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