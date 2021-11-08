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    Gaziantep'te eşinin evine ateş açan koca, tutuklandı

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Ahmet Keskinbıkçı (50), eşi M.K'nın oturduğu eve gelerek ateş açtı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 21:49
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 00:52
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    Gaziantep'te eşinin evine ateş açan koca, tutuklandı

    Dün gece İslahiye ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ahmet Keskinbıkçı, eşinin oturduğu evin önüne gelerek, ruhsatsız tabanca ile rastgele ateş açtı.

    POLİS SALDIRGAN KOCAYI YAKALADI

    Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Rastgele açılan ateş sonucu binanın ve 2 aracın zarar gördüğünü tespit eden ekipler Ahmet Keskinbıkçı’yı yakalayarak gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Keskinbıkçı çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Gaziantep te eşinin evine ateş açan koca, tutuklandı #1

    Gaziantep te eşinin evine ateş açan koca, tutuklandı #2

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