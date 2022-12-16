Gaziantep'te vatandaşların cep telefonlarını çalan şahıs tutuklandı

Duraklarda vatandaşların telefonunu çalan şüpheli, belirlenen adresinde yakayı ele verdi.

Gaziantep'te yankesicilik yapan şahıs, kameralara yansıdı.

V.B. isimli şahsın, otobüs duraklarında vatandaşların cep telefonlarını çaldığı tespit edildi.

Şüpheli şahsın yankesicilik anları, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Otobüs duraklarında cep telefonu hırsızlığı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü birimleri, farklı tarihlerde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki otobüs duraklarında meydana gelen cep telefonlarının yankesicilik suretiyle çalınması olayları ile ilgili çalışma yaptı.

Adresinde yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, söz konusu şahsın V.B. olduğu belirlendi. Şahıs, adresine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, yakalanan şüpheli, yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep’te otobüs duraklarında yankesicilik yapan şahıs tutuklandı ViDEO