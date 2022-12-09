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    Gaziantep'te yakalanan 125 göçmen sınır dışı edildi

    Jandarmanın bir hafta içinde düzenlediği operasyonlarda 125 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
    • 09.12.2022 - 12:53
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    Gaziantep'te yakalanan 125 göçmen sınır dışı edildi

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komanda destekli özel timler ile Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 125 kaçak göçmeni yakaladı.

    Sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilen göçmenleri, yurda getirdiği belirlenen 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

    Göçmenler sınır dışı edildi

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

    DHA’nın haberine göre 6 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te yakalanan 125 göçmen sınır dışı edildi #1

    Gaziantep te yakalanan 125 göçmen sınır dışı edildi #2

    Gaziantep te yakalanan 125 göçmen sınır dışı edildi #3

    Gaziantep te yakalanan 125 göçmen sınır dışı edildi #4

    Gaziantep te yakalanan 125 göçmen sınır dışı edildi #5


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