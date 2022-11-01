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    Gaziantep'te yakalanan Yunan ajana 12 yıl 6 ay hapis cezası

    Yunanistan'a casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve 4 ay önce yakalanarak tutuklanan şahsa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
    • 01.11.2022 - 15:22
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    Gaziantep'te yakalanan Yunan ajana 12 yıl 6 ay hapis cezası

    Gaziantep MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak çalışan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, 25 Haziran 2022 tarihinde, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) ile istihbari ilişkiler içerisinde olduğu, EYP’nin talimatları doğrultusunda araştırmalar yaptığı ve Türkiye’nin sınır güvenliğini ilgilendiren bilgileri derleyerek Yunanistan istihbaratına aktardığı tespit edilen Muhammed Amar Ampara isimli Yunanistan vatandaşını düzenlenen operasyonla yakalamıştı.

    Ampara, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Hakim karşısına çıktı

    Yunanistan istihbaratına çalıştığı öğrenilen Muhammad Amar Ampara isimli şahıs, hakim karşısına çıktı.

    Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Muhammad Amar Ampara ile avukatı yer aldı.

    Gaziantep te yakalanan Yunan ajana 12 yıl 6 ay hapis cezası #1

    İddiaları reddetti

    "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi Duruşmada söz alan Muhammad Amar Ampara isimli sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek hiç kimse ile bir şey paylaşmadığını iddia etti.

    Savunmanın ardından duruşma savcısı, sanığın Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisine (EYP) sınır güvenliğiyle çalıştığını, Türkiye ile ilgili bilgi aktardığını, cep telefonunda yapılan incelemede benzer konularda mesajlaşmaların tespit edildiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

    Gaziantep te yakalanan Yunan ajana 12 yıl 6 ay hapis cezası #2

    12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

    Tarafların açıklamalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Muhammad Amar Ampara'ya "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına karar verdi.

    Gaziantep te yakalanan Yunan ajana 12 yıl 6 ay hapis cezası #3


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