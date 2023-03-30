Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki bir manava giden şüpheli, aldığı ürünleri tartması için kasaya yanaştı.
Şüpheli, hemen önündeki sırada bulunan kadının cebindeki telefonu fark etti.
Etrafı kontrol eden şüpheli, kaşla göz arasında kadının cebindeki telefonu çaldı.
Hırsızlık anı kamerada
Elindeki poşeti kasaya bırakan şüpheli, manavdan hızlıca ayrıldı.
Bu anlar manavdaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Şikayet üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkla ilgili inceleme başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, yankesicinin V.B. olduğu tespit edildi.
Tutuklandı
Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan V.B., gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan yankesici, adli mercilere sevk edildi.
Yankesicinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.