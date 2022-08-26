- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'te yardım etmek için yanaştığı adamın telefonunu çaldı
Gaziantep'te yardım etmek için yanaştığı adamın telefonunu çaldı
Yardım etmek amacıyla yanaştığı bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yapmak suretiyle çalan şüpheli şahıs, tutuklandı. Kapkaç anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
- 26.08.2022 - 09:41
- Güncelleme : 26.08.2022 - 10:17
Gazinatep'in Şahinbey ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi'nde A.K. isimli şüpheli, yardım etmek için yanaştığı bir vatandaşın cep telefonunu çaldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışmaya yaptı.
Şüpheli yakaladı
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda, vatandaşın cep telefonunu kapkaç yapmak suretiyle çalan A.K., tespit edilerek adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hırsızlık anları kaydedilidi
İHA'nın haberine göre; kapkaç anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Şahıs tutuklandı
Gözaltındaki işlemleri tamamlanan A.K. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Gaziantep'te yardım etmek için yanaştığı adamın telefonunu çaldı ViDEO