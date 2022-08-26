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    Gaziantep'te yardım etmek için yanaştığı adamın telefonunu çaldı

    Yardım etmek amacıyla yanaştığı bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yapmak suretiyle çalan şüpheli şahıs, tutuklandı. Kapkaç anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
    • 26.08.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 10:17
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    Gaziantep'te yardım etmek için yanaştığı adamın telefonunu çaldı

    Gazinatep'in Şahinbey ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi'nde A.K. isimli şüpheli, yardım etmek için yanaştığı bir vatandaşın cep telefonunu çaldı.

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışmaya yaptı.

    Şüpheli yakaladı

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda, vatandaşın cep telefonunu kapkaç yapmak suretiyle çalan A.K., tespit edilerek adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Hırsızlık anları kaydedilidi

    İHA'nın haberine göre; kapkaç anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Şahıs tutuklandı

    Gözaltındaki işlemleri tamamlanan A.K. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

    Gaziantep'te yardım etmek için yanaştığı adamın telefonunu çaldı ViDEO

    Gaziantep te yardım etmek için yanaştığı adamın telefonunu çaldı #1

    Gaziantep te yardım etmek için yanaştığı adamın telefonunu çaldı #2

    Gaziantep te yardım etmek için yanaştığı adamın telefonunu çaldı #3

    Gaziantep te yardım etmek için yanaştığı adamın telefonunu çaldı #4


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