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Gaziantep'te yardım etmek için yanaştığı adamın telefonunu çaldı

Gaziantep'te yardım etmek için yanaştığı adamın telefonunu çaldı

Yardım etmek amacıyla yanaştığı bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yapmak suretiyle çalan şüpheli şahıs, tutuklandı. Kapkaç anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.