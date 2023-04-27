Gaziantep'te yasak aşk cinayeti! Eşi ve dayısını öldürdü Şehitkamil'de kendisini aldattığını düşündüğü eşinin boğazını kesen Şıhlı Solmaz, dayısını da akaryakıt istasyonunda başından vurdu.

İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki Şıhlı Solmaz, dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü eşi 28 yaşındaki Sakine Solmaz ile tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz'ın boğazını bıçakla kesti.

Yaşanan olayın ardından eşini yaralayan koca kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazı kesilerek ağır yaralanan Sakine Solmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinden sonra dayısını öldürdü

Olayın ardından kaçarak Kahramanmaraş'ın Narlı ilçesine giden katil zanlısı Şıhlı Solmaz, eşiyle birlikte olduğunu iddia ettiği dayısı 34 yaşındaki Güngör Yıldız'ı da bir akaryakıt istasyonunda tabancayla başından vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabanca ile vurulan Güngör Yıldız'ın da hayatını kaybettiğini belirledi.

Kısa sürede yakalandı

Çifte cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı Şıhlı Solmaz, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren ortak operasyonuyla saklandığı kırsal Köksalan Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.