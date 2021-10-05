Gaziantep'te yaşayan çiftin 25 yıllık birikimi çalındı

Yıllarca tüm ihtiyaçlarından kısarak evlatları için birikim yapan ailenin emekleri, eşkalleri henüz belirlenemeyen şahısların ağına takıldı. Mağdur olan aile birikimlerine kavuşmak istiyor.

Gaziantep'te yaşayan ailenin birikimleri, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Medine ve Ali Atmaca çifti, tek çocukları olan 24 yaşındaki Mehmet Atmaca'nın geleceği için 25 yıl boyunca birikim yaptı.

PARMAK İZLERİ İNCELENDİ

Oğullarını evlendirmek için kenarda 160 bin lira ziynet eşyası ve 12 bin lira parası olan çift, eve geldiklerinde durumu fark ederek ihbarda bulundu.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Parmak izleri ve mahalle içerisinde bulunan iş yeri kameralarının görüntüleri incelemeye alındı.

"BOĞAZIMIZDAN KISTIĞIMIZ BİRİKİMİMİZ GİTTİ"

Yaşanan talihsiz olayın ardından çok üzülen anne Medine Atmaca, "Oğlumu evlendirmek için yıllardır yaptığım birikimlerim vardı. Yaklaşık 160 bin lira değerinde altınım ve 12 bin lira nakit paramız vardı. Tek evladımızı evlendirmek için 25 yıldır boğazımızdan kıstığımız birikimimiz bir günde gitti." dedi.

"ÇOK ÜZGÜN VE MAĞDURUZ"

Çalınan altın ve paraların bulunmasını istediğini belirten Ali Atmaca ise, "Yıllardır dişimizden, tırnağımızdan artırarak yaptığımız birikimimiz bir anda gitti. Oğlumu evlendirmek için hazırlık yapıyorduk ama şimdi tüm birikimimiz gittiği için ne yapacağımızı bilemiyorum. Çok üzgün ve mağduruz. 25 yıllık birikimimizin bulunması en büyük arzumuz." diye konuştu.

Ekipler hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

















